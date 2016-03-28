Балахнин: «У нас будет мало времени на подготовку к Евро-2016»

Тренерский штаб сборной России считает, что у команды будет мало времени на подготовку к Евро-2016. Об этом сообщил ассистент главного тренера Сергей Балахнин.

«Времени для подготовки у нас очень мало. Это реальность. Конечно, хотелось бы, чтобы времени было побольше. Как, наверное, и другим сборным. Но понятно, что есть чемпионат. В качестве примера – у всех наших соперников чемпионаты закончатся 15 мая, а у нас – 21-го. Это большая фора. И нам непозволительно давать соперникам такую фору. Да, (последний тур чемпионата) уже не перенести», – сказал Балахнин.

Напомним, первый матч на Евро-2016 сборная России проведет 11 июня против Англии.