Думбия может снова оказаться в ЦСКА

Специально для человека под ником "карасевщинa" и его товарищей, нападающий ПФК ЦСКА Сейду Думбия с 2010 по 2015/2016 сезон забил таким клубам как:
Локомотив - 6 голов
Томь - 6 голов
Терек - 5 голов
Анжи - 5 голов
Спартак - 4 гола
Динамо - 4 гола
Спартак-Нальчик - 4 гола
Амкар - 4 гола
Крылья советов - 4 гола
Кубань - 4 гола
Рубин - 3 гола
Урал - 3 гола
Мордовия - 3 гола
Зенит - 2 гола
Ростов - 2 гола
Алания - 2 гола
Волга - 2 гола
Краснодар - 1 гол
Торпедо - 1 гол
Уфа - 1 гол
Нападающий «Ньюкасла» Сейду Думбия, права на которого принадлежат «Роме», может в третий раз оказаться в ЦСКА.
По информации источника, «сороки» не горят желанием сохранять ивуарийца до окончания арендного соглашения, и он снова может перебраться в московский клуб. 28-летний игрок перешел в «Ньюкасл» этой зимой и с тех пор принял участие лишь в трех встречах, проведя в общем на поле 29 минут.
Напомним, что Думбия провел в ЦСКА первую половину этого сезона. Зимой красно-синим не удалось договориться с римлянами о продлении аренды. Контракт форварда с «Ромой» истекает в июне 2019-го года.