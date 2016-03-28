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    Думбия может снова оказаться в ЦСКА

    Нападающий «Ньюкасла» Сейду Думбия, права на которого принадлежат «Роме», может в третий раз оказаться в ЦСКА.

    По информации источника, «сороки» не горят желанием сохранять ивуарийца до окончания арендного соглашения, и он снова может перебраться в московский клуб. 28-летний игрок перешел в «Ньюкасл» этой зимой и с тех пор принял участие лишь в трех встречах, проведя в общем на поле 29 минут.

    Напомним, что Думбия провел в ЦСКА первую половину этого сезона. Зимой красно-синим не удалось договориться с римлянами о продлении аренды. Контракт форварда с «Ромой» истекает в июне 2019-го года.

    Источник: TMW

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    28.03.2016 01:45
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +918

      shikari__ 28 марта 2016, 14:44

      Специально для человека под ником "карасевщинa" и его товарищей, нападающий ПФК ЦСКА Сейду Думбия с 2010 по 2015/2016 сезон забил таким клубам как:
      Локомотив - 6 голов
      Томь - 6 голов
      Терек - 5 голов
      Анжи - 5 голов
      Спартак - 4 гола
      Динамо - 4 гола
      Спартак-Нальчик - 4 гола
      Амкар - 4 гола
      Крылья советов - 4 гола
      Кубань - 4 гола
      Рубин - 3 гола
      Урал - 3 гола
      Мордовия - 3 гола
      Зенит - 2 гола
      Ростов - 2 гола
      Алания - 2 гола
      Волга - 2 гола
      Краснодар - 1 гол
      Торпедо - 1 гол
      Уфа - 1 гол

      7
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > shikari__ 28 марта 2016, 15:23

      Отличную статистику Вы представили! Пусть теперь они замолкнут.

      5
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      Рейтинг: +91

      grigkh > shikari__ 1 апреля 2016, 16:29

      молодец. А теперь его итальянскую и английскую статистику

      0
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      ...
      Рейтинг: +918

      shikari__ > grigkh 2 апреля 2016, 14:47

      молодец. а теперь поясни, к чему ты это написал?

      0
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      Рейтинг: +459

      sour12 28 марта 2016, 12:38

      ахахаха хорошо бы )))))))))) цска останется только обновить линию центра обороны....а при том что ещё совсем не плохо смотрится молодёжь, да ещё с аренды вернуться молодые с европейским опытом ))))))))

      2
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      Рейтинг: -14

      карасевщинa 28 марта 2016, 12:06

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      а куда еще, уровень кабинета ниже даже ньюкасла

      -9
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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 28 марта 2016, 09:54

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Колхозники ЦЫСКОВские подбирают разный мусор.

      -10
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      Рейтинг: +918

      shikari__ > Тяп-Ляп. 28 марта 2016, 10:45

      Получается разный "мусор" забивал вашим любимым командам, не очень красиво получается.

      5
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      Рейтинг: -14

      карасевщинa > shikari__ 28 марта 2016, 12:06

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      где это он забил нука? уфам мордовиям?

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      Рейтинг: +918

      shikari__ > карасевщинa 28 марта 2016, 13:07

      какой клуб тебя интересует?

      2
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      Рейтинг: +918

      shikari__ > карасевщинa 28 марта 2016, 13:10

      у тебя в профиле клуб даже не указан, стыдно?

      2
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      Рейтинг: +91

      grigkh 28 марта 2016, 09:36

      блиииииииииин... и что теперь нам делать с ним?????

      -2
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      Рейтинг: +78

      msbleff 28 марта 2016, 09:06

      да он уже приходил не таким,как раньше. сейчас то вообще мертвым будет.

      -3
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      Рейтинг: +137

      tanis 29 28 марта 2016, 08:59

      Хорошее усиление для ЦСКА. Чему "Зенит" и иже с ним явно не обрадуются.

      2
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 28 марта 2016, 08:19

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      без Карасева, думбия полный ноль))))

      -8
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      Рейтинг: +549

      CSKA №1 > REDWHITE_ 28 марта 2016, 11:25

      Да да,рассказывай(((

      3
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 28 марта 2016, 03:25

      Свехсрочник Думбия )

      2
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      Рейтинг: +300

      Zeff 28 марта 2016, 02:47

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      Он только Уфе и Кубани забивать может, и то по договорённости.

      -10
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > Zeff 28 марта 2016, 09:16

      Кто бы говорил про Уфу

      5
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      Рейтинг: +300

      Zeff > Майор Дзагоев 30 марта 2016, 20:41

      Ерунду пишешь, и сам об этом знаешь. Не так ли, майор?

      0
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