В апреле на экран выйдет первая серия фильма о Слуцком

Для болельщиков успехи на евро были бы самым лучшим многосерийным фильмом о Слуцком. И желательно из семи серий
«Матч ТВ» продолжает снимать фильм о наставнике сборной России Леониде Слуцком. Сегодня в Париж вместе с национальной командой прибыла и съемочная группа телеканала. Напомним, что во вторник нашей сборной предстоит товарищеский поединок с Францией.
По информации источника, сотрудники «Матч ТВ» уже отсняли и смонтировали большую часть материала. Остался последний штрих – снять Слуцкого в преддверии, во время и после встречи с французами.
В планах компании выпуск шести серий, первая из которых должна появиться на экране в апреле.