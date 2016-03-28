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    В апреле на экран выйдет первая серия фильма о Слуцком

    «Матч ТВ» продолжает снимать фильм о наставнике сборной России Леониде Слуцком. Сегодня в Париж вместе с национальной командой прибыла и съемочная группа телеканала. Напомним, что во вторник нашей сборной предстоит товарищеский поединок с Францией.

    По информации источника, сотрудники «Матч ТВ» уже отсняли и смонтировали большую часть материала. Остался последний штрих – снять Слуцкого в преддверии, во время и после встречи с французами.

    В планах компании выпуск шести серий, первая из которых должна появиться на экране в апреле.

    Источник: Sportbox.ru

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    28.03.2016 00:57
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 28 марта 2016, 11:39

      Для болельщиков успехи на евро были бы самым лучшим многосерийным фильмом о Слуцком. И желательно из семи серий

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +11472

      alex1951 28 марта 2016, 07:52

      Не рано ли его возвышать?
      Может ,на худой конец,хотя бы ЕВРО выиграет,а уж потом
      посвящайте фильмы,мультики ,анекдоты и тд...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 28 марта 2016, 03:02

      1-я серия: "Лихтенштейн повержен".

      1
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