Батлэнд пропустит Евро-2016 из-за перелома лодыжки

Голкипер сборной Англии Джек Батлэнд будет вынужден пропустить Евро-2016 по причине травмы. Как оказалось, повреждение, полученное игроком во время вчерашнего товарищеского поединка против Германии (3:2), носит серьезный характер.

23-летнему стражу ворот был диагностирован перелом лодыжки, сообщает источник. Теперь он проведет в лазарете ближайшие три месяца, и соответственно, не примет участия в чемпионате Европы во Франции.

Напомним, что Батлэнд в конце первой половины встречи с немецкой командой был вынужден покинуть поле при помощи носилок.

В текущем розыгрыше АПЛ вратарь «Сток Сити» провел 31 поединок, пропустив 37 мячей.