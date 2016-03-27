Рэшфорду запретили переодеваться с основным составом «Манчестер Юнайтед»

Молодая звезда «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд не допускается в раздевалку к первой команде «красных дьяволов».

По мнению наставника команды Луи ван Гаала, он наряду с еще несколькими молодыми игроками пока не заработал право переодеваться вместе с основным составом. Голландский специалист настаивает на том, чтобы Рэшфорд, Варела, Уэйр, Райли, Лав и Пул переодевались в раздевалке своей возрастной группы до 21-го года.

В нынешнем сезоне Рэшфорд провел восемь матчей, в которых отличился пять раз. Из этих голов по два было забито в ворота «Мидтьюлланда» в Лиге Европы, а также «Арсенала» во встрече АПЛ. Кроме того, еще один мяч форвард забил в ворота «Манчестер Сити», став таким образом самым молодым игроком, когда-либо забивавшим в манкунианском дерби.