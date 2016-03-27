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    Шишкин начал тренироваться с мячом

    Защитник «Локомотива» Роман Шишкин начал тренироваться с мячом. Эту новость футболист сообщил лично на своей странице в социальной сети Instagram.

    В 2016-м году 29-летний футболист на поле ни разу еще не появлялся. Последним матчем, в котором игрок красно-зеленых принял участие, стала встреча Лиги Европы против «Скендербеу» в начале декабря прошлого года.

    В нынешнем сезоне Шишкин провел 16 поединков в РФПЛ, отметившись тремя результативными передачами и двумя желтыми карточками.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    27.03.2016 19:38
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 28 марта 2016, 15:34

      Верим! Давай, Воронеж, крепись

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10

      ssick 27 марта 2016, 22:30

      давно пора, еще бы начал учиться играть

      -1
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