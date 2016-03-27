Алдервейрелд: «Тоттенхэм» способен обыграть любую команду на финише сезона в АПЛ»

Защитник лондонского «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд выразил уверенность в своей команде на финальный отрезок английского чемпионата. «Шпорам» до завершения сезона Премьер-лиги еще предстоит сыграть с «Ливерпулем», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

«Мы уверены в себе. Мы сможем обыграть любую команду, если будем продолжать работать на том уровне, на котором мы сейчас. Это не самонадеянность, а уверенность. «Тоттенхэму» следует играть таким образом.

Мы должны сосредоточится на том, чтобы двигаться от матча к матчу. Это клише, но это тот самый путь, которого нам надо придерживаться. У «Тоттенхэма» осталось семь финалов, что же, начнем с «Ливерпуля», – сказал голландец.