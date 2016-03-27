Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Онопко: «Страндберг не играет, потому что в ЦСКА есть игроки, которые на данный момент выглядят лучше»

    Тренер московского ЦСКА Виктор Онопко ответил на вопрос о том, почему нападающий команды Карлос Страндберг получает малое количество игрового времени. В текущем сезоне шведский форвард лишь трижды выходил на поле в футболке армейцев.

    «У нас не только Страндберг не играет, есть и другие футболисты, но это не значит, что они в плохой форме. Просто есть игроки, которые на данный момент выглядят лучше. Это конкуренция и нормальная практика. Здесь просто надо хорошо готовиться и ждать своего момента.

    У Страндберга есть все качества, чтобы развиваться и становиться лучше. По Амиру Натхо то же самое. Он приехал, тренируется и играет за дубль. Он молодой и очень перспективный, но нужно работать, не опускать руки и доказывать все на тренировке. У нас все в обойме, и мы на всех рассчитываем», – сказал Онопко.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.03.2016 13:46
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11