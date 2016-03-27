ФНЛ. «Луч-Энергия» и «Зенит-2» голов не забили, «СКА-Энергия» сыграла вничью с «Байкалом»

В матче 28-го тура ФНЛ «Луч-Энергия» на своем поле разошлась миром с «Зенитом-2» – 0:0.

С аналогичным счетом завершился другой поединок, в котором встречались «СКА-Энергия» и «Байкал».

Чемпионат России. ФНЛ. 28-й тур

Луч-Энергия – Зенит-2 – 0:0 (0:0)

СКА-Энергия – Байкал – 0:0 (0:0)

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