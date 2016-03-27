ФНЛ. «Луч-Энергия» и «Зенит-2» голов не забили, «СКА-Энергия» сыграла вничью с «Байкалом»

Все помним, как Зенит- 2 попал в первый дивизион вопреки регламенту и уставу ФНЛ. Договорились таки в кабинетах с РФС... думали будут иметь фарм- клуб в подэлите... думали будут оттуда таланты к основному составу привлекать.
Х** вам! Зенит- 2 доказал свою недееспособность и уровень несоответсвующий стабильной игре в ФНЛ.
Это провал для академии Зенита, который демонстрирует отсутствие талантов и несостоятельность футбольных школ Санкт- Петербурга.
Позор бомжам!
В матче 28-го тура ФНЛ «Луч-Энергия» на своем поле разошлась миром с «Зенитом-2» – 0:0.
С аналогичным счетом завершился другой поединок, в котором встречались «СКА-Энергия» и «Байкал».
Чемпионат России. ФНЛ. 28-й тур
Луч-Энергия – Зенит-2 – 0:0 (0:0)
СКА-Энергия – Байкал – 0:0 (0:0)