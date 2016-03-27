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    ФНЛ. «Луч-Энергия» и «Зенит-2» голов не забили, «СКА-Энергия» сыграла вничью с «Байкалом»

    В матче 28-го тура ФНЛ «Луч-Энергия» на своем поле разошлась миром с «Зенитом-2» – 0:0.

    С аналогичным счетом завершился другой поединок, в котором встречались «СКА-Энергия» и «Байкал».

    Чемпионат России. ФНЛ. 28-й тур

    Луч-Энергия – Зенит-2 – 0:0 (0:0)

    СКА-Энергия – Байкал – 0:0 (0:0)

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.03.2016 11:56
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: -32

      Spartak Moscow Official 27 марта 2016, 13:03

      Все помним, как Зенит- 2 попал в первый дивизион вопреки регламенту и уставу ФНЛ. Договорились таки в кабинетах с РФС... думали будут иметь фарм- клуб в подэлите... думали будут оттуда таланты к основному составу привлекать.
      Х** вам! Зенит- 2 доказал свою недееспособность и уровень несоответсвующий стабильной игре в ФНЛ.
      Это провал для академии Зенита, который демонстрирует отсутствие талантов и несостоятельность футбольных школ Санкт- Петербурга.
      Позор бомжам!

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 27 марта 2016, 12:28

      БОМЖПРОЕКТ НА ВЫЛЕТ))))) АХА-ХА

      -2
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      ...
      Рейтинг: -32

      Spartak Moscow Official > REDWHITE_ 27 марта 2016, 12:51

      Надеюсь что так и будет !

      -3
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