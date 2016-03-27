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    Канчельскис: «На двух стульях в сборной России и ЦСКА Слуцкому не усидеть»

    Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис высказал мнение по поводу совмещения постов главного тренера ЦСКА и российской национальной команды Леонида Слуцкого.

    – Перед Слуцким встает серьезная дилемма: клуб или сборная.

    – Тренер не должен совмещать. На двух стульях не усидишь. Поэтому Слуцкий должен принять решение, где ему работать. Считаю, такая постановка вопроса о том, что нужно выбрать что-то одно – правильная.

    – Если бы у вас был такой выбор: домашний чемпионат мира или топ-клуб РФПЛ?

    – Будь я даже кандидатом на пост тренера в сборной, то все равно вряд ли бы вам мог точно сказать. А сейчас я занят в «Солярисе», решаю другие задачи.

    Источник: «Советский спорт»

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    27.03.2016 06:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 27 марта 2016, 09:28

      А вот и Канчельскис пишет то же самое, что я давно говорю.

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