Сборную России и ее болельщиков на Евро будут сопровождать свои силы безопасности

Министр спорта России и президент РФС Виталий Мутко ответил на вопрос о том, поедут ли на чемпионат Европы во Франции дополнительные силы безопасности для охраны сборной и ее болельщиков.

«Конечно, и с командой, и с болельщиками. Будет все нормально», – сказал Мутко.

Напомним, в ноябре 2015 года стадион «Стад де Франс» стал одним из объектов нападения террористов. В тот вечер на арене проходил товарищеский матч между сборными Франции и Германии.