Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сборную России и ее болельщиков на Евро будут сопровождать свои силы безопасности

    Министр спорта России и президент РФС Виталий Мутко ответил на вопрос о том, поедут ли на чемпионат Европы во Франции дополнительные силы безопасности для охраны сборной и ее болельщиков.

    «Конечно, и с командой, и с болельщиками. Будет все нормально», – сказал Мутко.

    Напомним, в ноябре 2015 года стадион «Стад де Франс» стал одним из объектов нападения террористов. В тот вечер на арене проходил товарищеский матч между сборными Франции и Германии.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.03.2016 23:38
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 26 марта 2016, 23:46

      Мутко опять заговариваются, какие свои силы безопасности на территории натовской страны, а? Ты ещё скажи - с оружием? Поедёт пара человек из соответствующего отдела РФС для "координации действий" за казённый счёт.

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11