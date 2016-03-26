Нани: «Роналду очень помог мне адаптироваться к Англии»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Нани рассказал о том, как Криштиану Роналду, также ранее выступавший за манкунианцев, помогал ему освоиться в Англии.

«Я и Андерсон жили рядом с Роналду, и это было очень важно для нас, потому что мы были молоды, а у него уже был опыт.

Он знал, как себя вести в Англии. Улицы, камеры наблюдения, правила дорожного движения – всем этим Англия сильно отличается от Португалии. Роналду очень помог мне и давал много советов во время тренировок», – сказал Нани.