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    Снейдер не сыграет с Англией из-за травмы

    Хавбек сборной Голландии Уэсли Снейдер получил травму на 36-й минуте товарищеского матча с Францией (2:3) и был вынужден покинуть поле стадиона в Амстердаме. Как сообщил сам голландец, из-за повреждения он пропустит товарищескую игру со сборной Англии, которая состоится в Лондоне 29 марта.

    «Я должен буду подождать и посмотреть, насколько серьезно повреждение. Я не поеду в Англию. Это неприятно, но с другой стороны у молодых ребят будет шанс показать, на что они способны», — отметил 31-летний футболист.

    Источник: Goal.com

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    26.03.2016 10:14
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