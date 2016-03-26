Снейдер не сыграет с Англией из-за травмы

Хавбек сборной Голландии Уэсли Снейдер получил травму на 36-й минуте товарищеского матча с Францией (2:3) и был вынужден покинуть поле стадиона в Амстердаме. Как сообщил сам голландец, из-за повреждения он пропустит товарищескую игру со сборной Англии, которая состоится в Лондоне 29 марта.

«Я должен буду подождать и посмотреть, насколько серьезно повреждение. Я не поеду в Англию. Это неприятно, но с другой стороны у молодых ребят будет шанс показать, на что они способны», — отметил 31-летний футболист.