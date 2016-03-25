Хуммельс: «Англия – один из претендентов на победу в Евро»

Защитник «Боруссии» и сборной Германии Матс Хуммельс накануне товарищеского поединка с командой Англии отметил, что подопечные Роя Ходжсона имеют хорошие шансы на победу в Eвро-2016, который состоится этим летом во Франции.

Напомним, сборная Англии в отборочном турнире к чемпионату Европы одержала 10 побед в 10-ти матчах.

«Англичане наряду с еще четырьмя лучшими командами являются претендентами на выигрыш чемпионата Европы.

В их составе достаточно молодежи, которая на Евро сможет продемонстрировать свои лучшие качества и показать себя во всей красе. По моему мнению, встреча с ними станет достойной проверкой для нас», – сказал Хуммельс.