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    Кудряшов: «Матч с ЦСКА – лучший для «Ростова» в нынешнем чемпионате»

    Защитник «Ростова» Федор Кудряшов назвал матч 20-го тура РФПЛ с ЦСКА лучшим для донской команды в нынешнем чемпионате. Напомним, желто-синие одержали победу со счетом 2:0.

    – Можно ли сказать, что матч с ЦСКА стал лучшим для команды в нынешнем чемпионате?

    – Думаю, что да. К сожалению, я смотрел эту игру с трибуны, со стороны. Наша команда начала немного робко, но очень строго, потом появилась уверенность, что с этим соперником можно и нужно играть. Считаю, что счет закономерен, хотя он мог быть еще крупнее. Для меня такая игра «Ростова» не стала неожиданностью, потому что я видел, как команда работала всю неделю до матча. С каждым днем появлялось все больше уверенности, что против армейцев сыграем успешно.

    Источник: Eurofootball

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    25.03.2016 15:04
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 26 марта 2016, 11:48

      Да! Спартак должен увидеть более лучшую игру от Ростова, да и счет должен
      быть крупнее, чем с ЦСКА. Удачи Ростову 2 апреля!!!

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