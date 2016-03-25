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    Бывший пресс-атташе сборной России: «Бердыева в «Спартаке» не будет»

    Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков не считает реальным переход главного тренера «Ростова» Курбана Бердыева на работу в «Спартак».

    «Бердыев готов прийти в «Спартак» только при условии, что на всех ключевых постах будут его люди. Его единомышленники.

    Хотя, насколько знаю, уже не готов. «Ростов» близок к тому, чтобы решить вопрос с финансированием на следующий год, а это было единственным условием Бердыева, чтобы остаться. И он остается. Вопреки слухам о договоренности со «Спартаком».

    Правда, теперь совершенно непонятно, что будет делать Федун, если Аленичев не финиширует в первой четверке», – написал Казаков у себя в колонке.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.03.2016 11:51
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    Комментарии5
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      Рейтинг: -32

      Spartak Moscow Official 27 марта 2016, 12:22

      Нынешний наставник Спартака имеет достаточный квотум доверия, чтобы сохранить свой пост ещё на один сезон минимум.

      0
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      Рейтинг: -32

      Spartak Moscow Official 27 марта 2016, 12:21

      Аленичев строит команду нацеленную на комбинационный атакующий футбол. Автобусы перед воротами спартаковскому болельщику нелицеприятны.

      0
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      Рейтинг: +752

      апоголлл 25 марта 2016, 16:39

      если не будут в пятерке то федуну лучше самому свалить а не трогать тренера

      0
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      Рейтинг: +779

      mgordeev 25 марта 2016, 13:29

      Очень жаль.

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 25 марта 2016, 13:08

      Спасибо! Обнадежили!

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