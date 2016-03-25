Отбор ЧМ-2018. Эквадор в концовке ушел от поражения в домашнем матче с Парагваем

В матче пятого тура отборочного раунда ЧМ-2018 зоны КОНМЕБОЛ Эквадор и Парагвай сыграли вничью. Отметим, что окончательный счет во встрече был установлен лишь на второй добавленной к основному времени матча минуте, когда нападающий эквадорской сборной Анхель Мена с передачи полузащитника «Ростова» Кристиана Нобоа забил гол и сравнял счет в поединке.

Отборочный матч к ЧМ-2018. КОНМЕБОЛ. 5-й тур

Эквадор – Парагвай – 2:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Э.Валенсия, 20; 1:1 – Лескано, 38; 1:2 – Лескано, 59; 2:2 – Мена, 90+2.