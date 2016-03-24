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«Барселона»: «Покойся с миром, Йохан»

24 марта 2016, 18:36
4

«Барселона» выразила соболезнования в связи со уходом из жизни легендарного голландского футболиста и тренера Йохана Кройффа.

«Мы всегда будем любить тебя, Йохан. Покойся с миром», — говорится в сообщении испанского клуба.

Кройфф выступал за «Барселону» с 1973 по 1978 годы и выиграл с клубом чемпионат и Кубок Испании. После завершения карьеры игрока Кройф стал главным тренером каталонского клуба и работал в этой должности с 1988 по 1996 годы. Под его руководством клуб четырежды становился чемпионом Испании, завоевал Кубок Испании, три раза был обладателем Суперкубка Испании, по разу побеждал в Кубке чемпионов и Суперкубке УЕФА.

Источник: ФК «Барселона»
Испания. Кубок Испания Барселона
Комментарии (4)
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Alek7183
1458836105
Грустно.
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Garrincha58
1458838347
лучшие почему то всегда уходят рано земля пухом мастер
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