Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мкртчян вернулся в расположение «Анжи» из сборной Армении

    Полузащитник «Анжи» Карлен Мкртчян не сыграет за сборную Армении в товарищеском поединке со сборной Белоруссии из-за травмы.

    «Из-за болей в спине я не тренировался около месяца. Сегодня в «Анжи» впервые за долгое время вышел на полноценную тренировку. Конечно, сейчас моя форма далека от идеальной. И сборной я в нынешнем состоянии едва ли смог бы помочь», – сказал футболист.

    Хавбек уже вернулся в расположение «Анжи» и будет готовиться к матчу 22-го тура чемпионата России против «Терека».

    Источник: ФК «Анжи»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.03.2016 15:35
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +465

      Barsuk52 24 марта 2016, 16:00

      чувствую анжи победит терек

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11