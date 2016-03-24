Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кержаков: «Хотел бы вернуться в «Зенит»

    Нападающий «Цюриха» Александр Кержаков заявил, что хочет вернуться в «Зенит».

    – Летом срок вашей аренды заканчивается, как и срок соглашения с «Зенитом». Ваши действия?

    – Никогда не скрывал того, что хотел бы вернуться в «Зенит». Но это вопрос не ко мне, а к руководству клуба. Посмотрим, как сложится. Если не будет такой возможности, придется искать другие варианты. Пока играю, получаю от этого удовольствие, пытаюсь вернуться в сборную и хочу вернуться в «Зенит».

    – Представьте, что где-то сталкиваетесь с Виллаш-Боашем. Ваша реакция?

    – Обниматься и брататься не буду. Но если он, как старший человек, решит со мной поздороваться, не отвернусь.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.03.2016 11:02
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 24 марта 2016, 18:13

      Обязательно должен вернуться в Зенит! И когда-нибудь сыграть прощальный матч с составе Питера. Мы только ЗА. Аршавин в этом матче тоже не стал бы лишним

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4830

      neveldomha 24 марта 2016, 14:49

      Уверен, что Вадим Альбертович уже договорился с Александром Борисовичем по поводу возвращения в Зенит Александра Анатольевича. .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 24 марта 2016, 13:25

      Саш, давай в обратку на место чер ВЯКА дзюбы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +878

      talgatnurzhanov2006 24 марта 2016, 12:05

      здороваться должны младшие а не старшие не смотря на личные обиды

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20

      Mallek > talgatnurzhanov2006 24 марта 2016, 12:51

      Вообще то подавать руку для приветствия первыми должны старшие

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +447

      Alex3920486 24 марта 2016, 12:04

      Хороший парень Санек, жаль, что анти рекорд за ним числится... Попадал бы в ворота и не было бы всяких там претензий...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 24 марта 2016, 11:42

      Разумеется.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +244

      Grelas 24 марта 2016, 11:34

      Хороший футболист и очень достойный человек!

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11