«Арсенал» поборется с «Ливерпулем» за Гетце

Лондонский «Арсенал» готов составить конкуренцию «Ливерпулю» в гонке за полузащитника «Баварии» Марио Гетце.

Сообщается, что будущий главный тренер немцев Карло Анчелотти не включает Гетце в свои планы, и игрок, скорее всего, переедет в «Ливерпуль», где работает его бывший наставник Юрген Клопп.

«Арсенал» попытается переманить Гетце, который должен усилить команду в случае возможного ухода Алекса Окслэда-Чэмберлена и Тео Уолкотта.

В этом сезоне Гетце всего лишь 12 раз вышел на поле и забил четыре гола.