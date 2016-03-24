Дель Боске: «Реал» и «Барселона» не оказывают давления на меня

Главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске заявил, что он не подвергается давлению со стороны «Барселоны» и «Реала».

«Большие клубы заставляют нас поберечь своих игроков? Это полная чушь. Мы никогда не получали подобных указаний.

Бускетса мы отправили обратно в клуб, так как у него возникли проблемы с пальцем. У Иньесты небольшое повреждение, поэтому он не попал в заявку. Сборная Испании всегда будет использовать лучших игроков, так как мы намерены вновь стать чемпионами Европы», – сказал Дель Боске.