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    Бузникин: «Не вижу молодых игроков, которые обязательно должны быть в заявке России на Евро-2016»

    Бывший нападающий сборной России Максим Бузникин выразил мнение, что при формировании заявки национальной команды на Евро-2016 стоит опираться на старые кадры и опытных игроков, нежели отдавать предпочтение молодежи.

    «Я не вижу таких молодых игроков, которые обязательно должны быть в заявке. Головина вызвали, а кто еще? И потом, на Евро надо достойно выступить, а не везти туда кого-то обкатывать и тренировать. Придет время и молодые ребята будут играть в сборной, если докажут свое право на это. Пока перспективные игроки не готовы выступать на таком уровне. Мы в прошлом цикле насмотрелись на молодежь. А играть в национальной команде должны сильнейшие на данный момент исполнители. Если Слуцкий хочет кого-то подпустить к сборной, потому что видит перспективное сочетание или еще что-то – тогда, конечно, это его право, но брать кого-то с прицелом на домашний чемпионат мира, считаю, неправильно», – сказал Бузникин.

    Источник: Eurofootball

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    23.03.2016 18:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +519

      Dammit 23 марта 2016, 20:30

      Миранчук, разве что. Да и он сыроват

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