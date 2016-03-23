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    Слуцкий: «Раскачиваюсь во время матчей, потому что работаю с не очень хорошими футболистами, нервничаю»

    Главный тренер сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий во время презентации проекта «Сборная России зажигает звезды на небосклоне ДФЛ» в рамках международного фестиваля Детской футбольной лиги ответил на вопрос ребенка о том, почему во время матчей своих команд он постоянно раскачивается.

    «Когда вы будете играть в сборной, а я уверен, что так и будет, вы станете очень хорошими игроками, и это не заставит меня сильно нервничать во время матчей. Но так как сейчас я работаю с не очень хорошими футболистами, то вынужден сильно переживать и раскачиваться», – отшутился Слуцкий.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.03.2016 17:03
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 23 марта 2016, 23:36

      Фантазия...посмотреть на Слуцкого,управляющего ФК Барселона...там по логике он раскачиваться не должен)))

      0
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      Рейтинг: +12314

      Вомбат 23 марта 2016, 22:12

      Почему вы все время раскачиваетесь во время матчей? – поинтересовался первый мальчик. Похоже, с задатками журналиста.
      – Вот когда вы будете в сборной…, – заинтриговал Слуцкий сидящих перед ним отроков. – Уверен, вы станете хорошими футболистами, поэтому не заставите меня сильно нервничать. Но так как я сейчас работаю с не очень хорошими футболистами – нервничаю и раскачиваюсь.

      Футболисты смеялись. Дети тоже.

      – Какой самый красивый гол вы забивали?

      Инициативу перехватил Артем Дзюба.

      – В ворота «Порту», когда я обыграл трех защитников, – начал было Артем. И тут его тихонько срезал Слуцкий: «Во сне».

      Тренера поддержал один из Березуцких:

      – Не придумывай. Никто не помнит этот гол. Смотри, никто тебе даже не аплодирует, – под смех в зале констатировал Василий. Аплодисменты и вправду немного запоздали.


      – Что вы чувствуете, когда стоите в воротах? – спросили у Лодыгина.

      На радость всем пресс-службам мира Юрий начал серьезно и офисно:
      – Конечно же, ответственность. Наслаждение от того, что играю. Удовольствие. И радость от забитых нами мячей. Когда они есть.

      – А потом снова - ответственность... – не выдержал Дзюба, дружески приобняв вратаря «Зенита».

      – Если ли шансы у России выиграть ЧМ-2018?

      Отвечал, конечно же, Слуцкий:
      – Ты видишь, какие футболисты в сборной? Как думаешь: есть шансы?
      – Да, – зачарованно произнес мальчик. И тут же удостоился аплодисментов с криками «Молодец!» от сборников.

      «Ну какие с ними шансы?»
      Дзюба, сидящий по правую руку от главного тренера, приступил, наконец, к массированной юмористической атаке на Березуцких.

      – Леонид Викторович, вы, заметили, что, когда говорите о шансах, смотрите направо? С теми-то, – показывает Артем на противоположный край стола, в сторону Березуцких, – какие шансы?

      А потом прозвучал вопрос, взболтавший всех присутствующих.

      – Вас много в детстве ругали? – Березуцких очень много ругали, – начинает Дзюба. – Даже били. И пытались поджечь.
      – Но тогда они еще плохо горели, – не пожалел армейцев Слуцкий.

      2
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      Рейтинг: +10

      Владимир Р 23 марта 2016, 21:42

      Слуцкий - еврей, а евреи в Еирусалиме у стены плача так и молятся: качаются вперед-назад.

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 23 марта 2016, 20:31

      Возможное дополнительное финансирование на достройку стадиона «Зенит Арена» в Санкт-Петербурге, где пройдут матчи чемпионата мира 2018 года, пока не предусмотрено в весенней корректировке бюджета города. Об этом сообщил председатель городского комитета финансов Алексей Корабельников.

      Ранее компания «Инжтрансстрой-СПб», генподрядчик строительства стадиона «Зенит Арена», направила официальное обращение в комитет по строительству Санкт-Петербурга об удорожании возведения объекта на 435 млн руб.
      ***************
      задрал этот бомжатник со своей "Унитаз-Арена"))

      -2
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      Рейтинг: +11227

      alp > REDWHITE_ 23 марта 2016, 22:54

      не завидуй так громко ))

      1
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      Рейтинг: +78

      Federalll 23 марта 2016, 20:10

      Но так как сейчас я работаю с не очень хорошими футболистами, то вынужден сильно переживать и раскачиваться», – отшутился Слуцкий.

      Только раскачивается он не только на играх сборной... как-то так ;)

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      Рейтинг: +459

      sour12 23 марта 2016, 19:48

      все по разному нервничают....

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 23 марта 2016, 19:02

      НЕдотрахался в молодости))

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 23 марта 2016, 18:29

      Аххааа-хаааа даже Слуцкий признает, что у нас в сборной брёвна ))))

      6
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      Рейтинг: +215

      iuda 23 марта 2016, 17:05

      Под Лобановского косит

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