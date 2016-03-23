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  • Ломбертс: «В России я чувствую себя в большей безопасности, чем в Бельгии»

Ломбертс: «В России я чувствую себя в большей безопасности, чем в Бельгии»

23 марта 2016, 15:44
4

Защитник «Зенита» и сборной Бельгии Николас Ломбертс рассказал о ситуации, в которой находится сейчас его родная страна.

«Страна в настоящий момент поделена на две части. Многим мигранты не нравятся, это очевидно. Многие бельгийцы предпочли бы наблюдать, как они уезжают, а не приезжают. Бельгийцы, которые придерживаются левых взглядов, считают иначе, особенно политики: ведь приезжие голосуют за них. Я думаю, сейчас ситуация ухудшится. Эта проблема актуальна уже на протяжении многих лет, особенно в Брюсселе. Я не удивлен, что это случилось. Есть районы, куда белым бельгийцам лучше не соваться: на тебя плюют в прямом смысле, девушки не чувствуют себя в безопасности. Иногда мне даже страшновато ходить по таким улицам.

Надо сказать, что в России я чувствую себя в большей безопасности, чем в Брюсселе или в Антверпене. Брюгге и другие районы Бельгии в порядке, но в этих двух городах мне может быть дискомфортно. Проблема в том, что приезжие мусульмане не адаптируются: они живут в гетто, они не учат язык, они ходят в арабские пекарни и арабские супермаркеты. А потом они удивляются, что не могут найти работу. И говорят: вы расисты, вы нам не рады. Я считаю, что если ты не учишь язык, то как ты найдешь работу? Сейчас к тому же приезжает много людей из-за войны в Сирии, так что проблема будет становиться только серьезней. Мне кажется, что уже поздно с этим что-то делать. Государство, по крайней мере, с этим ничего не делает», – поделился Ломбертс.

Напомним, что вчера утром в Брюсселе прогремело несколько взрывов в аэропорту и метро, в результате чего погибло 34 человека, а более 200 получили ранения. В связи с этим было принято решение отменить товарищеский матч между сборными Бельгии и Португалии, который был запланирован на 29 марта в бельгийской столице, из соображений безопасности.

Источник: Fontanka.ru
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Бельгия Зенит Ломбертс Николас
Комментарии (4)
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андрей андреев
1458739207
Ты к нам в Ростов приезжай,я тебе покажу(издали) пару мест куда страшно ходить...
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андрей андреев
1458749264
У меня есть "Комсомольская правда" за 1983 год. На первой полосе_Забастовка рабочих а Бельгии,они не знают чем кормить семьи))).Не нравится в Бельгии-приезжай к нам. У меня зарплата 20000,а за квартиру(с газом .светом и т. д. )-11500.Так я живу в городе-миллионнике,милости просим.
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