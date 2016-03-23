Глушаков: «В 2009 или 2010 году был полувариант с переходом в «Лацио»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков в эфире «Матч ТВ» рассказал, что несколько лет назад мог стать игроком «Лацио».

«В «Спартаке» я счастлив. Я болел за «Спартак» с детства, серьезно. И у меня была мечта играть в «Спартаке».

Я хотел перейти в европейский клуб, но не было вариантов. Был один полувариант, еще в 2009 или 2010 году. Клуб из Италии, «Лацио». Но конкретики не было, только слухи», – сказал Глушаков.