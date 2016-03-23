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    Глушаков: «В 2009 или 2010 году был полувариант с переходом в «Лацио»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков в эфире «Матч ТВ» рассказал, что несколько лет назад мог стать игроком «Лацио».

    «В «Спартаке» я счастлив. Я болел за «Спартак» с детства, серьезно. И у меня была мечта играть в «Спартаке».

    Я хотел перейти в европейский клуб, но не было вариантов. Был один полувариант, еще в 2009 или 2010 году. Клуб из Италии, «Лацио». Но конкретики не было, только слухи», – сказал Глушаков.

    Источник: «Матч ТВ»

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    23.03.2016 01:04
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +47

      чей котэ 23 марта 2016, 21:13

      Глуш он и в лацио будет глуш,зачем срать этими слухами сейчас... под слабительным теперь

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 23 марта 2016, 21:12

      У Кокорина по осени был английский вариант. А у этого - полувариант. Чума

      0
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      Рейтинг: -161

      narkozanos 23 марта 2016, 14:27

      Ахахахах,приснилось что ли,он там если только водоносом будет

      0
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      Рейтинг: +827

      olic29ivica 23 марта 2016, 10:20

      такие вы и есть, очкуны, за то в 60 лет будешь вспоминать о своих полувариантах

      0
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      Рейтинг: +272

      Inks 23 марта 2016, 08:31

      А теперь ты стал полуфутболистом, к сожалению

      3
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 23 марта 2016, 07:51

      Какая жаль.

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