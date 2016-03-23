Владелец «Ньюкасла»: «Жалею, что пришел в футбол, но теперь у меня нет выбора»

Владелец «Ньюкасла» Майк Эшли сожалеет о том, что решил заниматься футбольным клубом.

«Я жалею о том, что пришел в футбол. Мне очень понравилось, но я не смог оказать такого влияния на результат, как я делаю это в бизнесе. Я хотел помочь «Ньюкаслу» и сделать клуб сильнее. Кажется, у меня ничего не вышло.

Я останусь, даже если «Ньюкасл» покинет АПЛ. У меня нет выбора. Я предан клубу. У меня есть он, а у него есть я», – сказал Эшли.

После 30 матчей в АПЛ «Ньюкасл» находится на предпоследнем месте, имея в своем активе 25 очков.