Президент «ПСЖ» угрожал купить «Атлетико»

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи угрожал своему коллеге из «Атлетико», что приобретет мадридский клуб.

Сообщается, что эти угрозы были связаны с попытками «Атлетико» подписать полузащитника «ПСЖ» Тиаго Мотту, которые мадридцы предпринимали год назад.

По информации источника, в этот период Аль-Хеллаифи связался с президентом «Атлетико» по телефону и предупредил, что может купить клуб.

В итоге «Атлетико» отказался от идеи подписания Мотты, который вскоре после этого заключил с «ПСЖ» соглашение до 2017 года.