Луческу: «Шахтеру» не хватит уровня, чтобы выиграть Лигу Европы»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Мирча Луческу поделился мнением о перспективах своей команды в текущем розыгрыше Лиги Европы. Напомним, что на стадии 1/4 финала украинской команде будет противостоять португальская «Брага».

«Не думаю, что нашего уровня хватит, чтобы выиграть такой турнир, как Лига Европы. Мы постараемся показать максимум того, что мы умеем, и будем идти от матча к матчу, посмотрим что получится. Не стоит забывать о том, что в этом сезоне мы потеряли шесть футболистов, это еще без учета тех, кто покинул команду ранее.

Как восполнить их потери? Тейшейра играл у нас на протяжении пяти лет и был лучшим в прошлом году. У нас есть молодой 20-летний Виктор Коваленко, но ему нужно набираться опыта. Конечно, «Брага» и «Шахтер» находятся в равных условиях и могут быть довольны жеребьевкой, ведь в турнире еще участвуют команды из Испании, Германии и Англии», – приводит слова Луческу Digi Sport.