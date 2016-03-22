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    Бубнов: «Зенит» способен одержать девять побед подряд на финише и выиграть чемпионат»

    Известный эксперт Александр Бубнов поделился своим прогнозом на концовку чемпионата России и выразил мнение, что золотые медали Премьер-лиги в этом сезоне завоюет санкт-петербургский «Зенит».

    «Главный вопрос – кто станет чемпионом России? Согласно моим раскладам, борьба пойдет до последнего 30-го тура и чемпиона со второй командой может разделить одно очко. Сейчас в это сложно поверить, но «Зенит» способен одержать девять побед на финише турнира, как это сделали три года назад армейцы. На это в одном из интервью намекнул и лидер команды Халк, который уже в хорошей форме. Остановить Питер кому-либо будет очень сложно, они набирают ход, да и Лига чемпионов на них больше не давит. Раз так, то команда Андре Виллаш-Боаша к 37 набранным баллам приплюсует еще 27 и в итоге нее будет 64 очка.

    Если допустить, что «Зенит» и правда наберет максимум очков, то ЦСКА для чемпионства нужно заработать 22 балла. Но по моим раскладам, у армейцев будут потери и двух очков им в итоге не хватит. В 22-м туре нас ждет очное противостояние «Зенита» и ЦСКА, в котором я ставлю на победу хозяев. Кроме того, ЦСКА не сможет обыграть «Локомотив» и «Краснодар», заработав в этих встречах по очку. В итоге – 63 очка и второе место, дающее право снова побороться за Лигу чемпионов через квалификацию.

    Стать чемпионом «Ростову» будет крайне тяжело. Они хоть и принимают основных конкурентов дома, но победить всех – почти нереально. По моим раскладам, команда Курбана Бердыева в оставшихся девяти встречах наберет 16 очков, что в сумме даст 57. У ростовчан будут потери в играх с «Кубанью», «Зенитом», «Мордовией», «Динамо» и «Тереком». Этого хватит лишь для третьего места», – рассказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    22.03.2016 13:01
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 16 мая 2016, 21:57

      Если у ЦСКА будет 63 очка, то ДА, будет второе место, а первое у Ростова! И по прогнозам у Бубнова по Ростову уже не сходится-за тур до окончания у Ростова уже 60 очков! А Зенит "в пролете"! ПРИЯТНО!

      0
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      Рейтинг: +78

      Federalll 22 марта 2016, 23:53

      «Зенит» способен одержать девять побед подряд на финише и выиграть чемпионат»

      Способны многие, только способности для этого не у всех
      Даешь рубилово и интригу до 30 тура

      1
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      Рейтинг: +549

      CSKA №1 22 марта 2016, 19:40

      Гонит он что-то!Зенитка сосать будеть,чемпионы хреновы!!!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 22 марта 2016, 18:17

      Запомним! Позже предъявим!

      4
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      Рейтинг: -14

      карасевщинa 22 марта 2016, 17:36

      а потом 4 место в продажной группе лч

      4
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 22 марта 2016, 16:26

      Максимум для Газтрубапроекта, это 4 место!!!!!

      -1
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 22 марта 2016, 16:09

      Остановить сложно? Хммм. Суббота все расставит по местам. Вот только как бы Бубну опять в пустотрепах не прослыть

      4
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 > Майор Дзагоев 23 марта 2016, 08:05

      только не в субботу а в воскресенье)

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 22 марта 2016, 15:01

      Ростов часто в конце чемп играет с Тереком и счёт всегда устраивает обоих.
      Кавказ -дело тонкое)))

      2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > андрей андреев 22 марта 2016, 18:21

      Свистишь! Все матчи Ростова и Терека проходят в бескомпромиссной борьбе, зачастую с судейскими скандалами (два раза Карасёв в Грозном), обратись к статистике последних лет, ага. С Тереком и Анжи Ростов играет очень серьёзно.

      0
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 22 марта 2016, 14:21

      Cлушать Бубнова - себя не уважать.

      Разумеется, мы, как и болельщики других команд, желаем одних только выигрышей. Но победы даются нелегко, дарить их никто нам точно не собирается.

      В люьом случае можно согласиться лишь с одним утверждением: что клуб, который выиграет 9 игр из девяти -- практически наверняка будет чемпионом.

      А будущее никому не известно, а уж Бубнову - и подавно.

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      Рейтинг: +276

      ZENIT GOAL 22 марта 2016, 14:02

      Очень голословное утверждение.Из шести матчей в этом году хорошо сыграли только с Рубином,с Крыльями уже на порядок хуже.Плюс даже против них неоднократно допускали дикие ошибки в обороне,и спасали только Лодыгин и штанги.Халк в хорошей форме?Ха-ха.Все ругают нулевого Кокорина,хотя Халк сейчас абсолютно такой-же,это даже Орлов признал в матче с Крыльями.Просто одному дают пробивать стандарты,а другому нет.Отдайте это право Кокорину - и толку от него будет ровно столько же,сколько сейчас от Халка (если не будет с точки мазать,конечно).

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