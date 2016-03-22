Скрипченко: «В Екатеринбурге условия для тренировок пока не идеальные»

Главный тренер «Урала» Вадим Скрипченко рассказал о предстоящих сборах, которые пройдут в Сочи.

«То, что команда будет готовиться к матчу с «Уфой» в Сочи, обусловлено в первую очередь погодными условиями. Учитывая то, что в Екатеринбурге, как говорится, весна еще в свои права только входит, поэтому условия для тренировок здесь пока не самые идеальные. Поэтому было принято решение работать в Сочи в хороших условиях – при плюсовой температуре и на естественных полях. Безусловно, несколько дней мы поработаем в двухразовом режиме, затем перейдем на одноразовый режим тренировок. Плюс проведем одну контрольную игру против команды второй лиги, которая запланирована на 27 марта.



В преддверии игры с «Тереком» были у многих ребят микротравмы. Но на сбор в Сочи мы собираемся взять всех футболистов, которые имели повреждения, для того чтобы те, кто будет здоров и на 100 процентов готов к работе, тренировался в общей группе; а те, у кого будут не до конца залеченные микроповреждения, будут заниматься индивидуально с тренером-реабилитологом под нашим присмотром.

Отправятся ли в Сочи игроки из молодежного состава? Только Саша Щербаков, но он уже давно работает с главной командой. Пока молодежь мы потихонечку будем подводить к основе. Конечно, очень хорошо, что в игре с «Тереком» несколько молодых ребят почувствовали уровень Премьер-лиги на фоне хорошего соперника и помогли нам добиться положительного результата, но, конечно, нужно еще очень много работать. Будем плавно их подводить к первой команде, на сбор в Сочи они пока с нами не едут» – сказал Скрипченко.

«Урал» проведет сбор с 23 по 30 марта.