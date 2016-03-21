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    Галицкий: «Если тренер не будет меня слушать, я его уволю, а если будет – уволю еще раньше»

    По мнению владельца «Краснодара» Сергея Галицкого, не слишком внятные результаты команды на старте весенней части чемпионата России связаны с неверно построенной предсезонной подготовкой. Напомним, что в стартовых трех турах «быки» набрали лишь четыре очка.

    «Ошиблись в предсезонной подготовке, неправильно ее прошли. Очень мало сыграли на сборах основным составом, лишь полторы игры. В итоге получили то, что имеем. Я об этом уже говорил главному тренеру. Если тренер не будет меня слушать, я его уволю. А если будет делать все, что я говорю, то я уволю его еще раньше. Он свободный в своих решениях человек.

    Тренер слишком много о себе думает, чтобы за неудачу его увольнять. Как тренер будет играть, если у него нет материала, если не вовремя платят. Есть много причин, от которых все зависит. Над Раньери все смеялись, а теперь он великий тренер. Тренер – составляющая часть команды, ни больше ни меньше. Самая важная, но составляющая часть.

    Мы тяжело входим в сезон. Командам, которые контролируют мяч, нужно около шести игр на предсезонных сборах, чтобы установить взаимоотношения, а у нас получилось только полторы. Шесть игр на сборах основным составом – это не утопия. Утопия – это коммунизм», – сказал Галицкий.

    Источник: «НТВ-Плюс»

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    21.03.2016 23:52
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +78

      Federalll 23 марта 2016, 01:30

      Галицкий: «Если тренер не будет меня слушать, я его уволю, а если будет – уволю еще раньше».
      С сезона 2016/2017 в команде играющий тренер... Галицкий

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      Рейтинг: +2858

      nemolod 22 марта 2016, 10:20

      На то он и владелец клуба,чтобы диктовать свои условия! В отличии от дотационных команд только он содержит команду,персонал и оттого спрашивает со всех своих подчиненных,и в первую очередь с главного тренера за результат,а кому не нравится-до свидания! И возмущаться тут нечего-сейчас на любой высокооплачиваемой работе именно такой порядок практикуется!

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      Рейтинг: +12314

      Вомбат 22 марта 2016, 03:24

      Какой-то тут нетипичный сайт. На других спортивных сайтах подавляющее большинство распинается как они обожают Краснодар и Галицкого за то, что создал такую команду. Правда год назад таких было еще больше, и они были более фанатичны: меня чуть не побили, когда я высказал какое-то критическое замечание.

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 21 марта 2016, 23:50

      Если тренер не будет меня слушать, я его уволю. А если будет делать все, что я говорю, то я уволю его еще раньше(с)
      Л-логика

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      Рейтинг: -14

      карасевщинa > vvv246 22 марта 2016, 09:00

      ты в газпром свой смотри сколько он разрухи принес ишак

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