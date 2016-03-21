Невилл покинет пост наставника «Валенсии» летом

Главный тренер «Валенсии» Гари Невилл будет уволен со своего поста по завершении текущего сезона.

Невилл встретится с руководством «летучих мышей» в апреле, и вероятность того, что англичанину предложат новый контракт, крайне мала. Кроме того, по информации источника, Невилл и сам не будет настаивать на продлении, так по мнению специалиста он его попросту не достоин. Также наставник намерен отказаться от нового соглашения, если таковое все-таки будет предложено «Валенсией».

Подопечные Невилла добыли всего три победы из 16-ти игр в Примере. Напомним, что во время поединка 30-го тура против «Сельты» специалист подвергся обструкции со стороны болельщиков клуба.