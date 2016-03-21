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    Игроки «Спортинга» обратились к болельщикам, исковеркав фамилии на своих футболках

    Футболисты лиссабонского «Спортинга» оригинальным образом призвали своих болельщиков отказаться от приобретения контрафактной игровой экипировки. На матч 27-го тура чемпионата Португалии против «Аруки» (5:1) они вышли в футболках, на которых были исковерканные фамилии.

    Так, например, Теофилио Гутьеррес (Teofilo Gutiеrrez) неожиданно стал Guterres, а Жоау Мариу (Joao Mario) «превратился» в J. Dario.

    Таким образом футболисты «львов» хотели убедить поклонников команды использовать исключительно оригинальную продукцию.

    На вторую половину матча зелено-белые вышли уже переодевшись в свою привычную форму.

    Источник: Record

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    21.03.2016 00:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 21 марта 2016, 11:30

      вообще класс

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 21 марта 2016, 01:07

      Мудрёно, блин!

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