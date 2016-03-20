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    Пименов: «Гилерме или Крицюк? На 100 процентов предпочтение отдаю русскому человеку»

    Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов накануне матча 21-го тура РФПЛ между железнодорожниками и «Краснодаром» сделал акцент на игре голкиперов команд Станиславе Крицюке и Гилерме, отдав предпочтение первому.

    «Перед каждой игрой шансы равны. Проблемы есть как у «Локомотива», так и у «Краснодара», поэтому здесь игра все расставит по своим местам.

    Что же касается вопроса о том, будет ли это дуэль вратарей сборной России Гилерме и Крицюка, то отвечу так: предпочтение отдаю русскому человеку на все 100 процентов. В итоге, кто больше принесет пользу сборной России, на того и ставка», – сказал Пименов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.03.2016 17:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12314

      Вомбат 20 марта 2016, 19:18

      "предпочтение отдаю русскому человеку на все 100 процентов. В итоге, кто больше принесет пользу сборной России, на того и ставка". Интересно, он сам понял что сказал?

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