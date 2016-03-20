Месси и другие звезды сборной Аргентины рискуют получить травмы из-за плохого состояния поля

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси, а также его партнеры по национальной сборной Аргентины рискуют получить травмы в игре отборочного раунда чемпионата мира-2018 против Боливии, которая состоится 29 марта на стадионе «Марио Кемпес» в Кордове.

Как сообщает источник, причиной таких предположений послужило ужасное состояние футбольного поля на арене, которая должна будет принять матч. Состояния газона на стадионе «Марио Кемпес» резко ухудшилось после того, как на нем был проведен концерт известной группы «Айрон Мэйден». Несмотря на это, уже через два дня после мероприятия на стадионе были проведены две игры внутреннего первенства Аргентины.