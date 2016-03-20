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    Веркаутерен: «Когда допускаешь ошибки, такая команда, как «Зенит», наказывает за это»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен после поражения самарской команды в матче 21-го тура РФПЛ с «Зенитом» (0:2) поделился мнением о данной встрече.

    «Причина поражения? Когда допускаешь несколько ошибок, то такая команда, как «Зенит», наказывает за это. Мы имели шансы для голов, но если не забиваешь, то проигрываешь. В первом тайме были решения не в нашу сторону. Мало забиваем? Эта проблема длится уже месяцами, но сегодня нам в этом плане немного не повезло», – сказал Веркаутерен в эфире телеканала «Наш Футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.03.2016 16:44
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