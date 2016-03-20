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    Гаджиев: «Во многих клубах РФПЛ условия для работы получше, чем в «Амкаре», но мне в Перьми комфортно»

    Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев сообщил, что ему нравится работать в Перми, где он чувствует себя комфортно.

    «У меня очень доброжелательные и хорошие отношения с руководством клуба и с министром спорта Пермского края. В Перми я себя чувствую вполне комфортно. Там непростые условия, да. Можно сказать, что во многих клубах Премьер-лиги условия для работы получше, чем в Перми. Но человек – существо социальное, поэтому он себя хорошо чувствует там, где у него нормальные и правильные отношения с теми, с кем работает. И с руководством клуба, и с руководством края, которое также дает позитивную оценку моей работе.

    Клуб, министерство спорта и руководство края – это все те люди, которые непосредственно занимаются футболом в Перми, курируют «Амкар», поддерживают команду и хотят, чтобы у нас все получилось», – сказал Гаджиев.

    Источник: ТАСС

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    20.03.2016 16:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +27

      Red-Black-White 20 марта 2016, 17:52

      Не ПерЬми, а Перми, идиоты

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