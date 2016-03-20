Селюк: «Готов поспорить, что летом Бальде уйдет из «Кубани»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк поделился своим мнением о будущем нападающего «Кубани» Ибрахима Бальде. Напомним, что срок соглашения сенегальца с краснодарским клубом истекает ближайшим летом. Зимой футболист намеревался покинуть желто-зеленых, а сегодня заявил, что продление его контракта полностью зависит от руководства российского клуба.

«Летом Бальде станет свободным агентом, так что он может вести переговоры с кем угодно. Вряд ли он продлит контракт клубом. Не знаю, что должно произойти, чтобы футболист остался в «Кубани». Бальде почти не выходит на поле, к тому же краснодарцы взяли Селезнева. Готов поспорить, что форвард летом перейдет в другой клуб. Прийти в «Кубань», где проблемы с выплатой зарплаты и команда идет в зоне вылета, – все это говорит о том, что Селезнев рассматривает клуб как временное прибежище», – отметил Селюк.

В текущем розыгрыше российской Премьер-лиги Бальде принял участие в 16 матчах за «Кубань» и забил три гола.