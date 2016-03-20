Это’О: «Сампдория» до сих пор не заплатила мне!»

Нападающий турецкого «Антальяспора» Самэуль Это’О заявил, что его бывшая команда итальянская «Сампдория», которую он покинул летом 2015 года, до сих пор не выполнила перед ним всех обязательств по контракту.

«Я ждал девять месяцев, мое терпение подошло к концу. Между мной и клубом сложилась отвратительная ситуация. Необходимо сообщить, что в ближайшие часы я созову пресс-конференцию, которая вряд ли понравится фанатам «Сампдории». Тем не менее, это то, что я должен сделать.

Я говорю не только о финансовой составляющей, есть и другие аспекты сделки. Я не могу связаться ни с одним представителем «Сампдории» уже на протяжении двух недель», – сообщил камерунец.

Это’О присоединился к «Сампдории» в январе 2015 года и отыграл за генуэзцев вторую половину сезона 2014/15, проведя 18 матчей в Серии А, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами.