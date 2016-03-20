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    Мостовой: «Такое впечатление, что Жирков давно играет за «Зенит», а Кокорин не понимает, где находится»

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал игру Юрия Жиркова, Александра Кокорина и Маурисио, пополнивших состав «Зенита» в межсезонье.

    «Надо понимать, что новички пришли в «Зенит» в разном функциональном состоянии. Лучше всех оно было у Жиркова, который сейчас регулярно играет. Причем, создается такое впечатление, что Юрий уже давно выступает за «сине-бело-голубых». Кокорин долгое время не имел игровой практики, что сразу бросается в глаза, когда он появляется на поле. Александр теряется, порой не понимая, где он находится и что ему делать. Дают о себе знать и те авансы, которые ему в свое время были выданы. Нужно им соответствовать, но не получается. Что же касается Маурисио, то это классный футболист, уже забивший шикарный гол за «Зенит», и ниже своего уровня он не опустится», — констатировал Мостовой.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    20.03.2016 11:10
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 20 марта 2016, 13:54

      Жирков давно доказал свой уровень и профессиональное отношение к футболе. А для Кокорина на первом месте деньги. Что-то показал в молодости, припиарил себя, теперь зарабатывает на этом, развиваться в футболе не хочет!

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