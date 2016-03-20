Энрике: «Если «Барселона» выйдет в полуфинал, знаю, с кем будем играть»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике прокомментировал жеребьевку Лиги чемпионов: в четвертьфинале его команде будет противостоять «Атлетико».

«Принимая во внимание опыт прошлого, мы знали, что нам придется играть со сложным соперником. Позитивное здесь то, что они не преподнесут нам сюрпризов, так как мы уже знаем друг друга. Нам не нравится играть в Лиге чемпионов против испанских команд, однако и это нормально. Если «Барселона» выйдет в полуфинал, то я знаю, с кем будем играть: это будет сложная команда», — заявил Энрике.