Радченко: «Если бы Дзюба так забивал в 90-е, у него была бы куча предложений из Европы»

Бывший нападающий «Зенита» и «Спартака» Дмитрий Радченко прокомментировал успехи форварда петербургской команды Артема Дзюбы, который также успел поиграть за обоих принципиальных соперников.

«Нападающие в большинстве своем зависимы от партнеров. Дзюба за счет характера, харизмы быстро адаптировался в коллективе и нашел общий язык абсолютно со всеми, и с иностранцами, и с российскими футболистами, и с тренером, по всей видимости, тоже. Виллаш-Боаш донес до Артема, что он хочет видеть на поле. Все сошлось, и сегодня Дзюба — игрок основного состава, забивает за «Зенит» и за сборную. Если будет так же продолжать, думаю, сможет и дальше прогрессировать. Смог бы Артем повторить мой путь за рубежом? Тогда были другие времена. Другие деньги – небо и земля! Уверен, если бы Артем так много забивал в начале 90-х, у него была бы куча предложений из Европы», — пояснил Радченко.