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    Радченко: «Если бы Дзюба так забивал в 90-е, у него была бы куча предложений из Европы»

    Бывший нападающий «Зенита» и «Спартака» Дмитрий Радченко прокомментировал успехи форварда петербургской команды Артема Дзюбы, который также успел поиграть за обоих принципиальных соперников.

    «Нападающие в большинстве своем зависимы от партнеров. Дзюба за счет характера, харизмы быстро адаптировался в коллективе и нашел общий язык абсолютно со всеми, и с иностранцами, и с российскими футболистами, и с тренером, по всей видимости, тоже. Виллаш-Боаш донес до Артема, что он хочет видеть на поле. Все сошлось, и сегодня Дзюба — игрок основного состава, забивает за «Зенит» и за сборную. Если будет так же продолжать, думаю, сможет и дальше прогрессировать. Смог бы Артем повторить мой путь за рубежом? Тогда были другие времена. Другие деньги – небо и земля! Уверен, если бы Артем так много забивал в начале 90-х, у него была бы куча предложений из Европы», — пояснил Радченко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.03.2016 06:22
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 20 марта 2016, 09:42

      болею за Зенит но не люблю вот таких деревяшек как Дзюба и Юсупов

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      Рейтинг: +407

      18JG > Garrincha58 20 марта 2016, 12:11

      Дзюба, попрошу заметить, забил за нашу команду за неполный сезон 17 голов (к примеру, тот же Бухаров наколотил столько же за 2,5 или 3 года). Рондон за 2 сезона - 28.

      Юс - да, мне тоже не нравится, но лимит...

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 20 марта 2016, 09:41

      смешно за 20 матчей в ЧР забил 9 голов и это за 3.5 ляма зарплаты Роналду за три матча забивает больше

      -1
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      Рейтинг: +272

      Inks > Garrincha58 20 марта 2016, 12:15

      Причём здесь нырялду. Это Россия, уровень несколько другой

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 20 марта 2016, 09:38

      чего он забивает один гол в пяти матчах и то с одного метра по пустым воротам нашли тоже бомбардира

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