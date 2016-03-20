Спаллетти: «Интер» сыграл хорошо, а мы – даже лучше»

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти поделился впечатлениями после матча 30-го тура Серии А против «Интера» (1:1).

«Мы слишком легко отдали мяч этим вечером. Мы не владели мячом так хорошо, как в других матчах.

«Интер» сыграл хорошо, забив первый гол, но мы сыграли даже лучше, когда сумели отыграться.

Это была отличная игра двух топ-команд. Думаю, публике понравилось.

Мы всегда стремимся контролировать игру. Сегодня мы хорошо отреагировали на пропущенный гол, и это очко очень важно для нас», – сказал Спаллетти.