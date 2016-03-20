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    Серия А. «Ювентус» в дерби разгромил «Торино» и другие результаты

    Закончился ряд матчей 30-го тура итальянской Серии А. «Ювентус» в дерби на чужом поле с крупным счетом выиграл у «Торино». Помимо этого, «Фиорентина» потеряла очки в гостевом матче с «Фрозиноне», «Верона» дома уступила «Карпи», «Кьево» увез три очка из Генуи, обыграв «Сампдорию», а «Сассуоло» и «Удинезе» сыграли вничью.

    Чемпионат Италии. Серия А. 30-й тур

    Верона – Карпи – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Ди Гаудио, 42; 1:1 – Ионицэ, 63; 1:2 – Ласанья, 66.

    Удаление: Ребич, 90 (Верона).

    Сампдория – Кьево – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Меджорини, 24.

    Фрозиноне – Фиорентина – 0:0 (0:0)

    Торино – Ювентус – 1:4 (0:2)

    Голы: 0:1 – Погба, 33; 0:2 – Хедира, 42; 1:2 – Белотти, 48 (с пенальти); 1:3 – Мората, 63; 1:4 – Мората, 76.

    Удаление: Хедира, 87 (Ювентус)

    Сассуоло – Удинезе – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Сапата, 8; 1:1 – Политано, 64.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.03.2016 18:57
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