Слуцкий: «Давно не могли себе позволить оставить таких сильных игроков, как Игнашевич и Широков, в запасе»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после победы армейцев в матче 21-го тура РФПЛ с «Кубанью» (2:0) поделился ожиданиями от данной игры.

«В целом игрой доволен. На таком некачественном поле ребята действовали уверенно, не дав создать «Кубани» ни одного момента. Отсутствие Игнашевича и Широкова в основном составе? Это ротация. Давно не могли себе позволить, чтобы игроки такого высокого уровня оставались на скамейке запасных», – сказал Слуцкий в эфире телеканала «Наш Футбол».