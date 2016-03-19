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    Слуцкий: «Давно не могли себе позволить оставить таких сильных игроков, как Игнашевич и Широков, в запасе»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после победы армейцев в матче 21-го тура РФПЛ с «Кубанью» (2:0) поделился ожиданиями от данной игры.

    «В целом игрой доволен. На таком некачественном поле ребята действовали уверенно, не дав создать «Кубани» ни одного момента. Отсутствие Игнашевича и Широкова в основном составе? Это ротация. Давно не могли себе позволить, чтобы игроки такого высокого уровня оставались на скамейке запасных», – сказал Слуцкий в эфире телеканала «Наш Футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.03.2016 21:33
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 20 марта 2016, 05:03

      насчёт таких сильных игроков-это пенсионеры,давно пора бутсы на гвоздь повесить,да детишек идти тренировать

      -2
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      ...
      Рейтинг: +459

      sour12 > Каратель 20 марта 2016, 09:36

      если игрок относится серьёзно к футболу он может играть не теряя особо качества лет до 40 в поле посмотрите на Гигза, Пирло, Олич, Писарро и так далее....
      ведь с возрастом теряется только скорость и рывок.

      1
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 19 марта 2016, 23:53

      Насчёт Широкова - это он хорошо пошутил :)

      -2
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