Президент «Урала»: «Мы не способны взять очки в Грозном? Ну что за бред?»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал итог матча 21-го тура РФПЛ, в котором «шмели» со счетом 1:1 сыграли вничью с «Тереком».

– Вас можно поздравить с ничьей?

– Да. Мы в очередной раз доказали, что бьемся на поле и ни в какие такие игры не играем. Просто надоело уже слышать про все эти ставки. Неужели «Терек» не может победить или мы не способны взять очки в Грозном? Ну что за бред? А в итоге ребята выходят на поле на дрожащих ногах, нервничают. Вся эта шумиха просто портит всю игры… Вот это печально.