Газизов: «Радует, что в ворота «Уфы» хоть пенальти не поставили»

Говорил и повторю: Не Газизову жаловаться на плохих судей, ага.
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подвел итоги матча 21-го тура РФПЛ против «Динамо».
– После поражения от «Локомотива» вы призвали судей не помогать московским командам. Сегодня вопросы к арбитру есть?
– Нет, все нормально. Пенальти не поставили в ворота «Уфы» – уже радует. Уже шаг вперед.
– Каков кредит доверия к главному тренеру Перевертайло?
– Результаты должны быть лучше. Понимаю, что команда не играет в комбинационный футбол. Это не очень нравится зрителям. Мы находимся в такой ситуации, когда все еще поправимо. Надо двигаться вперед. Нас ждут девять игр. Каждая из них как финал.
– Пока верите в Перевертайло?
– Да.