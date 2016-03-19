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    Газизов: «Радует, что в ворота «Уфы» хоть пенальти не поставили»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подвел итоги матча 21-го тура РФПЛ против «Динамо».

    – После поражения от «Локомотива» вы призвали судей не помогать московским командам. Сегодня вопросы к арбитру есть?

    – Нет, все нормально. Пенальти не поставили в ворота «Уфы» – уже радует. Уже шаг вперед.

    – Каков кредит доверия к главному тренеру Перевертайло?

    – Результаты должны быть лучше. Понимаю, что команда не играет в комбинационный футбол. Это не очень нравится зрителям. Мы находимся в такой ситуации, когда все еще поправимо. Надо двигаться вперед. Нас ждут девять игр. Каждая из них как финал.

    – Пока верите в Перевертайло?

    – Да.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.03.2016 17:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 19 марта 2016, 17:57

      Говорил и повторю: Не Газизову жаловаться на плохих судей, ага.

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